داعية مصري يرد على من يقول إن السحر مذكور في القرآن (فيديو)

أنكر الداعية المصري الأزهري خالد الجندى، حقيقة وجود السحر في القرآن، قائلًا إن كل آيات القرآن تثبت أن السحر لا حقيقة له، مشيرًا إلى أن العديد من العلماء مثل الإمام محمد عبده والشيخ محمد أبو زهرة وغيرهم أنكروا ذلك أيضًا.

وقال الجندي خلال حوار متلفز، إن المشكلة في ترديد “السحر” بين المصريين هو الخطاب الديني الذي يراه لم يقدم حلًا صريحًا لمشكلة لجوء المصريين لأعمال السحر والشعوذة.

وأوضح الجندي أن معظم من يتصدرون “الخطاب الديني” لا يوجد لديهم رأي حاسم في كثير من المسائل، قائلًا: “نجد بعض المشايخ يمسك العصا من المنتصف ويقول أشياء غير مقتنع بها وهذه كارثة لأنه يؤدي إلى الجهل وانتشار الفضائح”.