وزيرة أوروبية تلقي كلمة في الأمم المتحدة باللغة العربية.. تعرّف على السبب (فيديو)  

وزيرة أوروبية تلقي كلمة في الأمم المتحدة باللغة العربية.. تعرّف على السبب (فيديو)  

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

سجلت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، اليوم السبت، سابقة خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حين بدأت إلقاء كلمة بلادها ضمن أعمال الدورة الحالية باللغة العربية.

وقالت الوزيرة النمساوية “إنها ستتحدث باللغة العربية “، مضيفة:”لماذا أفعل هذا؟ لتجيب:”هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة”.

وأشارت كناسيل إلى “أنها تعلمت اللغة العربية في مقر الأمم المتحدة في فيينا”، وتابعت:”إنها لغة مهمة، وجميلة، وجزء من الحضارة المهمة”.

ولقي خطاب الوزيرة النمساوية  باللغة العربية  تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد به مدوّنون عرب، مذكرين بمكانة لغة الضاد، والاهتمام الذي ينبغي أن تحظى به.

يشار إلى أن الوزيرة النمساوية تتقن سبع لغات بالإضافة للغتها الأم الألمانية، وهي: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، العبرية، المجرية، الإيطالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة