وفاة محامية نجلي القذافي في العاصمة الليبية طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم السبت، بوفاة المحامية مبروكة دوي، الموكّلة من قبل عائلة الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، بالدفاع عن نجليه سيف والساعدي.

وأشارت مواقع إخبارية ليبية إلى أنّ المحامية التي تولت أيضًا الدفاع عن بعض المقربين من نظام القذافي، مثل مدير الأمن الخارجي في عهده أبوزيد دورده، “توفيت بعد مكوثها في أحد مستشفيات العاصمة طرابلس لأكثر من أسبوع إثر إصابتها بحالة قيء شديدة”.

وطالبت وزيرة الصحة السابقة، فاطمة الحمروش، في تدوينة عبر حسابها بـ”فيسبوك”، بتدخل الطب الشرعي “لتحديد أسباب الوفاة”، قائلةً إنّ “احتمالية تعرض المحامية دوي، للتسميم واردة جدًا ما لم يثبت غير ذلك”.

ولم يصدر لغاية الآن، أيّ توضيح من قبل السلطات الصحية الرسمية في العاصمة الليبية حول حادثة الوفاة، كما أن مستشفى شارع الزاوية في طرابلس حيث كانت تمكث، لم يعلق على أسباب وفاتها.