السجن 15 عامًا لعراقي عرض ابنته للبيع

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق اليوم الأربعاء، حكمها بسجن مدان 15 عامًا، عرض ابنته للبيع مقابل 16 ألف دولار.

ووفق المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار فإن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية أحد المدانين، بعد اعترافه بعرض ابنته للبيع لأكثر من مرة مقابل 20 مليون دينار عراقي (نحو 16 ألف دولار)، لغرض تشغيلها في أعمال البغاء والسمسرة وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا”.

وقال بيرقدار في بيان إن “الحكم صدر بحق المتهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012”.

ويتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر آباء في محافظات مختلفة وهم يعرضون أطفالهم للبيع، بدعوى عدم امتلاكهم الأموال الكافية لتربيتهم.