نائب أردني يعترض على تكريم رجل أمن وبخه (فيديو)

عبَّر النائب الأردني عبدالله القرامسة، اليوم الأربعاء، عن غضبه الشديد بسبب تكريم رقيب سير بأمر من مدير الأمن العام، بعد أن وبَّخه في مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد القرامسة، بعد صراخ وغضب نيابي تحت القبة من قبل كثير من النواب، أنه يعاني من ضغط نفسي وعائلي نتيجة ما تعرض له بعد تكريم الأمن العام لشرطي السير.

وأضاف أنه لا يريد الإساءة للشرطي، لكنَّه تعرَّض لتجريح وإساءات كبيرة نتيجة هذا الموقف، موضحًا أنه لم يطلب من أي شرطي تمييزَه عن أيّ مواطن، ويعامل الشرطة دائمًا بلطف.

من جهته، أوضح رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، أنه وجَّه رسالة إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز حول شكوى القرامسة ضد الأمن العام.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن تحقيقًا فُتح في المشادة الكلامية التي وقعت الاثنين الماضي، بين النائب عبد الله القرامسة وشرطي سير في عمان.

وبيَّن الرزاز خلال جلسة يعقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه يكن الاحترام لمجلس النواب.

وجاء ذلك بعد أن انتقد النائب القرامسة تكريم مديرية الأمن العام لشرطي السير، معتبرًا أن التكريم استهدافٌ للمجلس، مؤكدًا أنه ما أساء للشرطي إطلاقًا.