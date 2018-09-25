الموظف ضحية السطو على بنك الخليج بالكويت.. شاهد كيف احتفل به أصدقاؤه (صورة)

قرر أصدقاء الموظف الذي ظهر في كاميرا مراقبة لفرع بنك الخليج بمنطقة حولي في الكويت خلال عملية سطو، الاحتفال به بطريقتهم الخاصة.

ووثق الأصدقاء الثلاثة احتفالهم بصديقهم الموظف والذي جلبوا له قالب حلوى، وقد زينوها بلقطة من عملية السطو التي رصدتها كاميرا البنك، في اللحظة التي أشهر فيها اللص المسدس صوبه، معلقين بتعليقات لا تخلو من فكاهة “البروفيسور بشحمه ولحمه” و”حط الفلوس بالجيس (الكيس)”.

وكان بنك الخليج بمنطقة حولي في الكويت، قد تعرض يوم الخميس لعملية سطو مسلح من قبل شخص دخل مرتديًا “عباءة ونقابًا”، وبيده سلاح هدد الموظفين به، تبين لاحقًا أنه مجرد “لعبة”.

وهدد المشتبه به الموظفين، بتسليمه النقود وإلا سيطلق النار ويفجر نفسه، وفرّ وبحوزته 4500 دينار (14,850 دولار).

وألقت الجهات الأمنية القبض لاحقًا على اللص، الذي تبين أنه وافد أردني.