بالصور.. عرض جوي في سماء الرياض احتفالًا باليوم الوطني السعودي

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الإثنين، عرضًا جويًا في سماء العاصمة الرياض، وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ 88.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد “شاركت مجموعة من الطائرات المقاتلة من نوع التايفون والتورنيدو وf15s و f15c وطائرة (MRTT)، التي تم تجهيزها وطلاؤها باللون الأخضر وشعارات المملكة العربية السعودية، خصيصًا بهذه المناسبة”.

وأشارت إلى أنّ هذا “العرض سينتقل إلى المنطقة الشرقية، غدًا الثلاثاء”.

ويحتفل السعوديون، في 23 أيلول/سبتمبر من كل عام، باليوم الذي تم فيه توحيد البلاد وإعلان المملكة العربية السعودية سنة 1932، وفق أمر ملكي أصدره حينها الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود.