بالرقص في الشوارع.. هكذا احتفلت العارضة السعودية “مودل روز” باليوم الوطني (فيديو)

احتفلت عارضة الأزياء السعودية مودل روز باليوم الوطني لتوحيد المملكة، الذي تحتفل به بلاد الحرمين في 23 سبتمبر من كل عام، بطريقة مختلفة وجديدة.

ونشرت “مودل روز” فيديو لها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” وهي ترقص في شوارع أمريكا على نغمات الأغاني الوطنية السعودية، خلال قيادتها للسيارة، وسط اندهاش المارة.

ووجهت العارضة السعودية الشهيرة التحية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي؛ بمناسبة العيد الوطني، مؤكدة أنها قررت أن تسمع أمريكا كلها الأغاني السعودية بمناسبة هذا اليوم المهم.

كما اصطحبت مودل روز صديقاتها في جولة سيرًا على الأقدام بأمريكا؛ للاحتفال باليوم الوطني على نغمات عدد من الأغاني الوطنية الشهيرة.