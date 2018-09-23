الكويت.. التلويح بمعاقبة الناشط أنور الرشيد يفتح النار على وزارة الشؤون الاجتماعية

تعرضت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية لانتقادات لاذعة من قبل نشطاء بارزين بعد تداول أنباء عن نيتها في محاسبة رئيس الحركة الليبرالية الكويتية الناشط أنور الرشيد بسبب الكلمة التي ألقاها مؤخراً في مجلس حقوق الإنسان الدولي حول الحريات في الكويت.

وثارت الانتقادات عقب تداول بعض وسائل الإعلام المحلية تصريحاً للوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري عن “إجراءات مشددة تجاه الناشط أنور الرشيد بسبب كلمته في المؤتمر الحقوقي الدولي بعد وصفها الاتهامات التي وجهها لبلاده بخصوص قضايا الرأي بالاتهامات الباطلة”.

وكان الناشط الرشيد قد كشف في المؤتمر عن الوضع الحقوقي في الكويت بالنسبة لسجناء الرأي والسياسيين المهجرين واصفاً الوضع الحقوقي في بلاده بـ “السيء بعد أن بلغ عدد من يقضون عقوبة السجن بسبب رأي 42 سجين، وخمسة كويتيين طلبوا اللجوء السياسي، إضافة إلى عشرات السياسيين المهجرين بسبب أحكام قضائية مسيَسة”.

ورغم عدم تأكيد التهديد الوزاري رسمياً حتى اللحظة، فقد باشر الناشط أنور الرشيد للتأكد من صحته معلناً عن إكمال مسيرته في الدفاع عن حقوق المواطنين، “أتصلت بمسؤولة بوزارة الشؤون للتأكد من صحة خبر تهديد الوكيله ولازلت أنتظر التأكيد أو النفي تهديداتكم لن ترهبني فعيالنا في السجون والمنافي والبدون لن نتخلى عن قضيتهم موعدنا بالوثائق في شهر مارس القادم بمجلس حقوق الإنسان في جنيف”.

#التغريد_ليس_جريمه

يااحمد الفضل برأسك شيئ معاي رجاء لاتدخل جمعية الحُرية بالموضوع هذا انا موجود تعال واجهني وجها لوجه أمام العالم ومن ثم مايشرفنا أن تدعي الليبرالية وتحرض ضدها وفكنا من خرابيطك @AlFadhelAhmad — أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) September 22, 2018

وتعليقاً على القضية، فقد حذر وزير الإعلام الأسبق سعد بن طفلة العجمي من ملاحقة الرشيد من دون مسوغات قانونية “إن كان ما يقوله @anwar_alrasheed عن انتهاكات حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف صحيحا، فأوقفوا الانتهاكات وصححوها، وان لم تكن اقواله صحيحة، فانفوها ثم تجاهلوها! لكن ملاحقة @anwar_alrasheed بلا مسوغات قانونية، سيجلب المزيد من الحرج الدولي للكويت وهي بغنى عن ذلك!”.

وعلق الدكتور بشار البغلي، وهو من ضمن النشطاء الذين صدر بحقهم أحكاماً قضائية بلغت عشرين عاماً، “وزارة الشؤون تبي تعاقب أنور الرشيد بأشد عقوبة بسبب رايه اللي ذكره بخصوص قمع الحريات والآراء بالكويت؟! حلو اللغز معاي ..”.

إن كان ما يقوله @anwar_alrasheed عن انتهاكات حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف صحيحا، فأوقفوا الانتهاكات وصححوها،

وان لم تكن اقواله صحيحة، فانفوها ثم تجاهلوها!

لكن ملاحقة @anwar_alrasheed بلا مسوغات قانونية، سيجلب المزيد من الحرج الدولي للكويت وهي بغنى عن ذلك! — سعد بن طفلة العجمي (@Saadbin6iflah) September 22, 2018

وزارة الشؤون تبي تعاقب أنور الرشيد بأشد عقوبة بسبب رايه اللي ذكره بخصوص قمع الحريات والآراء بالكويت؟!

حلو اللغز معاي ..

???? https://t.co/QsEbmSWiBU — Dr. Bashar Al-Baghli (@critical_ideas) September 22, 2018

وأوضح أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي، من خلال لقاء مع تلفزيون المجلس الإخباري، للحديث عن التهديدات التي تلقاها الناشط أنور الرشيد بخصوص كلمته، بأن “أي شكوى تقدم ضد الناشط الرشيد بسبب أقواله في المؤتمر الدولي تعتبر نكتة دولية لأن الدولة وقعت اتفاقيات ملزمة تعطي الأفراد حق كتابة التقارير والحكومة ملزمة بالرد سنوياً على تلك التقارير”.

وفيما دافع عدد من الحقوقيين والنشطاء عن تقرير أنور الرشيد فقد وصفه عدد آخر بـ “الافتراءات” ومنهم النائب أحمد الفضل الذي “طالب وزيرة الشؤون بفتح تحقيق فيما تناوله الناشط الحقوقي أنور الرشيد والذي يشغل منصب عضو في جمعية الحرية الكويتية، واتخاذ أشد الإجراءات بحقه بسبب (الإساءة إلى سمعة بلاده من خلال بيانه المعيب)”.