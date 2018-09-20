مرت بقناة الجزيرة.. من هي وئام الدخيل أول مذيعة أخبار في التلفزيون السعودي؟ (فيديو)‎

ظهرت المذيعة السعودية، وئام الدخيل، في نشرة أخبار المساء بالقناة الأولى للتلفزيون السعودي الرسمي، لتكون بذلك أول مذيعة أخبار سعودية تظهر على الشاشة الحكومية الأولى، التي ضمت الكثير من العناصر النسائية في الآونة الأخيرة.

وتحمل وئام عبدالعزيز صالح الدخيل سجلًا مهنيًا حافلًا، رغم عمرها المهني القصير، حيث مرت خلاله بمحطات تلفزة وصحف سعودية وعربية معروفة، بينها صحيفة الحياة، وقنوات الجزيرة والعرب.

والدخيل خريجة قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وقد التحقت بمكتب صحيفة “الحياة” في بيروت كمتدربة، ثم التحقت بدورة التقديم التلفزيوني الإخباري في مركز “الجزيرة” للتدريب الإعلامي التابع للقناة القطرية، دون أن تظهر على شاشتها.

في العام 2013، باشرت وئام عملها كمراسلة في قناة CNBC عربية من مدينة جدة، حيث كانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها.

وفي العام التالي، انضمت إلى قناة روتانا خليجية 2014، حيث عملت هناك في برنامج القناة “سيدتي”.

وكانت الدخيل واحدة من الوجوه القليلة المعروفة في قناة “العرب” المملوكة للأمير الوليد بن طلال، والتي بثت ليوم واحد فقط عام 2015، وتوقف بثها من البحرين قبل أن يتم إقفالها نهائيًا وتسريح العاملين فيها، بمن فيهم الدخيل التي ظهرت في فيديو تعريفي شهير بالقناة.

ويعرف الجمهور السعودي الدخيل بإطلالتها التلفزيونية من دون حجاب، وهو ما لا تظهر به في التلفزيون السعودي، حيث تظهر في برامج القناة بما فيها ظهورها الأخير محجبة على الدوام.

وتقدم الدخيل في القناة الحكومية السعودية، الباحثة عن التطور ضمن خطة إعلامية شاملة لتطوير الإعلام الحكومي، برامج حوارية أخرى.