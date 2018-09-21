رقص شباب وفتيات في مكان عام بالكويت يثير جدلًا (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشباب وفتيات وهم يرقصون معًا، قيل إنه حدث في الكويت، جدلًا بين ناشطين.

ووثق مقطع الفيديو المتداول، والذي تناقلته وسائل إعلام محلية، شبانًا وفتيات بدوا في سن المراهقة، فيما لم تعرف جنسيتهم، وما إذا كانوا كويتيين أم لا، أو من جنسيات متعددة، وهم يرقصون بالطريقة الغربية على أنغام أغنية أجنبية علنًا في مكان عام.

وانتقد ناشطون تصرف الشبان والفتيات معتبرين أن تصرفهم فكر دخيل على العادات والتقاليد، فيما دافع فريق آخر عنهم مؤكدين أنها حرية شخصية، ومستنكرين محاولات التضييق على الآخرين، على حد تعبيرهم.

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