نجاة مسوؤل سعودي بالتعليم من الموت بطلق ناري‎

كاد أحد طلبة مدرسة بمحافظة التثليث السعودية، اليوم الخميس، أن يقتل أحد المدرسين بطلق ناري، إثر ادعائه بوجود خلاف بين المعلم وأشقائه في المدرسة، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق” المحلية.

ونجا المدرس الذي يعمل وكيل مدرسة ثانوية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث، من طلق ناري أطلقه أحد طلاب مدرسة أخرى، خارج الدوام الرسمي وخارج أسوار المدرسة؛ بسبب خلاف بين الوكيل وأشقائه في المدرسة.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، إن “وكيل مدرسة العماير بمركز الأمواه تعرض لإطلاق نار من أحد طلاب مدرسة أخرى، ولديه أخوة في المدرسة التي يعمل فيها الوكيل، والحمد لله أن الله قدّر ولطف ولم يصب المعلم بأي أذًى”.

وأضاف السبيعي، الحادثة حصلت خارج الدوام والمدرسة، وتولّت الجهات الأمنية ضبطها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ مبينًا أنه ليست هناك إجراءات تتخذها إدارة التعليم للطالب؛ كونها خارج أسوار المدرسة والدوام الرسمي؛ إنما ذلك من شأن الجهات الأمنية.