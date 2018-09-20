سعوديات يتدربن على الغوص في أول مدرسة لهن بالمملكة (صور)

شاركت مجموعة فتيات سعوديات في دورة تدريبية على الغوص في المياه المفتوحة بشاطئ “نصف القمر” في محافظة “الظهران” السعودية.

وظهرت بعض المشاركات، وعددهن 40 فتاة، في دورة الغطس، التي أقيمت بإحدى مدارس الغوص في الدمام، مرتديات العباءة السعودية فيما ارتدت أخريات بدلات الغطس التقليدية وحملن أسطوانات الهواء.

وظهر في الصور المتداولة أحد الأشخاص الذكور قائداً للمتدربات على الشاطئ وحمل معه علماً للمملكة العربية السعودية فيما خاضت الفتيات ومدربهن البحر حاملات علم المملكة أيضاً.

وقالت إحدى المشاركات في الدورة وتدعى أبرار محمد سعيد: “شعور جميل أن أكسر خوفي وأغوص مع القروش”.

وقالت زميلة أخرى تدعى فاطمة السعيد: “عندما تطلع البحر يكون لديك هدف في ذلك اليوم وهو حماية المرجان أو الحياة البحرية والاستمتاع بالجمال”.

وقالت ثالثة: “ألذ نوع من أنواع الرياضة هو الغوص، وأكثر رياضة تحسها لا اضطرارية هي السباحة والغوص”.