تعرف على أول سعودية من ذوي الاحتياجات تقود سيارة

بدأت مدرسة تبوك لتعليم قيادة المركبات بتقديم خدمة التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، كأول مدرسة في السعودية توفر تلك الخدمة تحت شعار “لا عوائق أمام أصحاب الهمم”.

وقالت نائبة المدير التنفيذي للمدرسة الدكتورة ماجدة العتيبي، في تصريحات لصحيفة سبق، إنه تم التنسيق مع إدارة المرور بهذا الشأن، وجميع كادر المدربات على درجه عالية من الخبرة والتأهيل لتدريب جميع فئات المجتمع، ومن بينها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أنه يحق للمتدربات من هذه الفئة الحصول على رخصة القيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرتهن على القيادة، وتجهيز سياراتهن بوسائل خاصة ملائمة لحالاتهن لتدريبهن عليها.

من جانبها قالت الدكتورة في قسم اللغات بجامعة تبوك حنان محمد العيد، وهي أول المستفيدات من تلك الخدمة، إن “تجربتي مع مدرسة تبوك للقيادة هي بلا شك تجربة مثيرة، ومغامرة ممتعة تجتمع فيها البساطة والرقي والمتعة”.

وأضافت: “يعد يوم ١٠/ ١٠/ ١٤٣٩هـ التاريخ المميز لسيدات السعودية بالسماح لهن بالقيادة، إذ تواصلت مع مدرسة تبوك للقيادة للاستفسار عن إمكانية تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون استخدام القدم بشكل كلي أو جزئي في قيادة المركبات، وعما تقدمه المدرسة من تجهيزات خاصة بهذا الشأن”.

وتابعت: “من خلال تنسيق المدرسة مع إدارة المرور، تم الاتفاق على أن يكون التدريب بسيارتي الخاصة، على أن تكون مجهزة بالشكل الذي يسمح للمتدربة بقيادة المركبة باليد من حيث استخدام البنزين والفرامل”.

وأردفت: “منذ اللحظة الأولى لانضمامي للمدرسة كمتدربة بداية من الدورة التدريبية النظرية إلى الدورة العملية، وأنا أجد الدعم والتسهيلات والاهتمام كافة، إضافة إلى حفاوة الترحيب والاستقبال، وفعلًا مدرسة القيادة بتبوك هي منظومة رائعة ومتكاملة، والشكر لله أولًا وأخيرًا، ثم لقيادتنا الحكيمة لما تقدمه من دعم وتمكين لجميع المواطنين دون تمييز”.