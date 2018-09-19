تيس للبيع بـ 250 ألف ريال في حفر الباطن بالسعودية (فيديو)

عرض مواطن سعودي في مدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية في السعودية، تيسًا للبيع بمبلغ 250 ألف ريال (نحو 66 ألف دولار)، في أحدث قصص بيع الحيوانات بمبالغ خيالية المنتشرة في السعودية.

وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، مالك التيس بجانبه تيسه المعروض للبيع وهو يجيب عن أسئلة الراغبين بالشراء عن مواصفات ذكر الماعز.

ويقول الرجل إن سعر شراء التيس البالغ من العمر 15 شهرًا فقط، ويدعى “تحدي الجزيرة” قد وصل إلى 230 ألف ريال (نحو 61 ألف دولار)، لكنه مصر على بيعه بـ 250 ألف ريال.

ولم تتمكن “إرم نيوز” من التثبت من حقيقة قصة بيع التيس في الفيديو، لكن تشهد مختلف مناطق السعودية -بالفعل- عمليات بيع حيوانات بمبالغ خيالية، فيما يعرف محليًّا بالمزايين، إذ تكتسب تلك الحيوانات سعرها الخيالي من مواصفات جمالية محددة تختلف من فصيلة حيوانات لأخرى.

وسبق أن شهدت المملكة عمليات بيع تيوس بمبالغ عالية، بينها بيع تيس بمبلغ 13 مليون ريال في العام 2013 بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية حينها.

ولا تقتصر المبالغ العالية على التيوس، بل تشمل الجمال -أيضًا- بشكل رئيس، بجانب حيوانات أخرى بأسعار أقل، كالخراف والقطط والكلاب.