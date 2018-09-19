في سابقة هي الأولى من نوعها.. إحالة 13 مدرسًا مصريًّا للمحاكمة بتهمة “الدروس الخصوصية”

أحالت هيئة قضائية مصرية، اليوم الأربعاء، 13 معلمًا إلى المحاكمة العاجلة في واقعة هي الأولى من نوعها بسبب الدروس الخصوصية بمحافظة السويس شرق مصر.

وقررت النيابة الإدارية بالسويس إحالة 13 مدرسًا إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإعطاء الدروس الخصوصية وتهربهم من الضرائب.

وقالت النيابة إنها تلقت عددًا من الشكاوى، وأثبتت التحقيقات قيام المدرسين الـ 13 بإعطاء دروس خصوصية وتعمدهم إحضار طلاب المدارس الثانوية الذين يدرسونهم في المدارس إلى “مراكز الدروس”.

واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال 13 مدرسًا، تم استدعاؤهم، إلى مقر النيابة الإدارية، والذين أقر عدد منهم بتسديد الضرائب الخاصة بالدروس الخصوصية.

وبينت التحقيقات أن عدد طلاب المجموعة الواحدة في مراكز دروس السويس يتراوح بين 120 و180 طالبًا، وتم توثيق أماكن الدروس بالصوت والصورة.

وأظهر المحضر رقم 879 لسنة 2018، حررته مباحث التهرب الضريبي، أن “دخل عدد من مدرسي مراكز دروس الثانوية العامة شهريًّا يتراوح بين 190 ألفًا إلى 250 ألف جنيه”.

وكشفت التحقيقات أنه يوجد 6 مدرسين تم إحالتهم للنيابة العامة للمرة الثانية بعد إحالتهم العام الماضي للنيابة، بسبب التهرب الضريبي، وأن من بينهم من كان يحصل في الشهر الواحد خلال العام الماضي على عائد مالي من الدروس الخصوصية يصل إلى 140 ألف جنيه وارتفع العام الجاري إلى 210 آلاف جنيه، وهم مدرسو مواد الثانوية العامة.