السجن لمن يطلق زوجته شفهيًا “بالثلاث”

أقر مجلس الوزراء الهندي أمرًا تنفيذيًا، يقضي بتجريم الطلاق الشفهي “بالثلاث”، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.

وقال وزير القانون الاتحادي، رافي شانكار، في مؤتمر صحفي، إن “مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي، لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها”.

وكانت المحكمة العليا قد حظرت “الطلاق بالثلاث” العام الماضي، إلا أن حكومة مودي تريد أن تجعلها تهمة تحمل عقوبة السجن، لما يصل إلى ثلاث سنوات دون إمكانية الخروج بكفالة في أعقاب احتجاجات من مسلمات.

وقضت المحكمة في أغسطس/آب من العام الماضي، بعدم دستورية قانون يسمح للرجل بتطليق زوجته شفهيًا بنطق “أنت طالق” ثلاثًا، وتحاول الحكومة سن تشريع “يحظر تمامًا” هذا الإجراء، وفق رويترز.

وقال مودي الشهر الماضي في كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إنه “لن يهدأ لحين إنصافهن” في إشارة إلى النساء.

وتسمح الهند التي تضم أتباع ديانات عديدة للمؤسسات الدينية المرجعية بإدارة مسائل الزواج والطلاق والإرث، وهو ما أتاح ممارسة الطلاق بالثلاث على نطاق واسع بين مسلميها البالغ عددهم 180 مليونًا.

وعارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند، الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاث.

ويصر بعض العلماء المسلمين على عدم ورود ذكر الطلاق بالثلاث في القرآن.