رودونغ.. مدينة صينية تتحدى الشيخوخة

يحافظ مسنّون داخل صالة رياضية في رودونغ على لياقتهم البدنية من خلال ممارسة كرة الطاولة، وبعدما كانت هذه المدينة الصينية نموذجاً لسياسة الطفل الواحد، باتت راهناً من المناطق التي تضم أعلى نسبة من كبار السنّ في الصين.

وشهدت المدينة الساحلية الواقعة شمال شنغهاي، ارتفاعاً بطيئاً في أعداد سكانها منذ ثمانينيات القرن العشرين، لدرجة أنّ مَن تتخطى أعمارهم الستين سنة يمثلون حالياً 39% من سكانها، مقابل نسبة 18,7% على الصعيد الوطني.

ومن المؤشرات على هذه التغييرات الديموغرافية الكبيرة، أنّ مدرسة سابقة مهجورة استحالت مكاناً لنمو الأعشاب الضارة في حين توفر جامعة محلية دروساً معينة لكبار السن.