إغلاق “باث” نهائيًّا.. نافس فيسبوك وحاولت غوغل شراءه

كان قبل سنوات قليلة مشروعًا واعدًا جدًّا لدرجة أنه كان ينظر إليه كمنافس لفيسبوك وحاولت شركة غوغل شراءه بعرض بلغ 100 مليون دولار.

إنه تطبيق “باث” للتواصل الاجتماعي Path الذي رفع اليوم الراية البيضاء معلنًا إغلاقه بصفة نهائيّة، مع حلول الثامن عشر من أكتوبر المقبل.

ولم توضح الإدارة الأسباب التي تقف خلف قرار وقف التطبيق، الشهير، وذلك بعد 8 سنوات على انطلاقه في العام 2010.

وذكرت الشركة في بيان مقتضب “ببالغ الأسف نعلن أن خدمة “باث” ستتوقف، نشكر سنوات الحب والدعم التي قدمتموها للتطبيق.”

It is with deep regret to announce that Path service will be discontinued. It has been a long journey and we sincerely thank each one of you for your years of love and support Path.

