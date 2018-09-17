إغلاق “باث” نهائيًّا.. نافس فيسبوك وحاولت غوغل شراءه

كان قبل سنوات قليلة مشروعًا واعدًا جدًّا لدرجة أنه كان ينظر إليه كمنافس لفيسبوك وحاولت شركة غوغل شراءه بعرض بلغ 100 مليون دولار.
إنه تطبيق “باث” للتواصل الاجتماعي Path الذي رفع اليوم الراية البيضاء معلنًا إغلاقه بصفة نهائيّة، مع حلول الثامن عشر من أكتوبر المقبل.
ولم توضح الإدارة الأسباب التي تقف خلف قرار وقف التطبيق، الشهير، وذلك بعد 8 سنوات على انطلاقه في العام 2010.
وذكرت الشركة في بيان مقتضب “ببالغ الأسف نعلن أن خدمة “باث” ستتوقف، نشكر سنوات الحب والدعم التي قدمتموها للتطبيق.”
It is with deep regret to announce that Path service will be discontinued. It has been a long journey and we sincerely thank each one of you for your years of love and support Path.
Please visit here https://t.co/2MFh5A7C23 for more details. pic.twitter.com/rczKgx6ooW
— Path (@path) September 17, 2018
وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بنسخة من بياناتهم، مقدمّة رابطًا يساعدهم على ذلك، فيما أكدت أن الأشخاص الذين دفعوا المال مقابل الحصول على اشتراك مميز يمكنهم استعادة أموالهم.
وتم تأسيس Path بواسطة مدير سابق في شركة فيسبوك وزميل آخر له، من خلال تطبيق اجتماعي للجوّال يقصر قائمة الأصدقاء على 50 صديقًا لكل مستخدم. وقد جعله ذلك بديلاً أكثر خصوصية لـ Facebook مع بعض التنبيهات والأصوات الإضافية، على الرغم من أن تقييد أعداد الأصدقاء قد تم رفعه لاحقًا وإزالته تمامًا.
وفي ذروتها، كان لدى الخدمة حوالي 15 مليون مستخدم، وقدّرت قيمتها بـ500 مليون دولار.
وفي الواقع، حاولت غوغل شراء التطبيق مقابل 100 مليون دولار عندما كان عمره شهرًا. وإجمالًا، جمعت الشركة الناشئة 55 مليون دولار من مستثمرين اشتملت على أسماء عالية في سيليكون فالي مثل “فاوند” و “كلاينر بيركنز” و “ريد بوينت”.
لكن ومع مرور الوقت خسر التطبيق الكثير من المستخدمين في ظل المنافسة الشرسة من عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي استعار عددًا من تصاميم التطبيق مع مرور الأيام.
وشهد هاشتاق #إغلاق_باث تفاعلًا واسعًا بين المغردين السعوديين الأكثر استخدامًا للتطبيق على المستوى العربي، معبرين عن حزنهم لإغلاق التطبيق، إذ تعرَّفوا من خلاله على العديد من الصداقات الجديدة، فيما شارك البعض مقاطع فيديو ساخرة من ردة الفعل على قرار الإغلاق.
#اغلاق_باث Mood pic.twitter.com/dH1SpNcVt8
— ابراهيم بن عبدالله (@_Ibr9) September 17, 2018
طيب انا مفعل بريميوم سنه #إغلاق_باث pic.twitter.com/2rNxlfOxA1
— Abdullah (@Abd_kh26) September 17, 2018
ونشر مغردون العديد من المقاطع لمشاهد تمثيلية ومفتعلة لأشخاص يجهشون بالبكاء، حزنًا على فراق التطبيق
#اغلاق_باث MOOD pic.twitter.com/xISvoOFWnv
— ???? (@i1994a) September 17, 2018
بينما نشر آخرون مقاطع توضح حال البعض عندما أعلن عن قرار الإيقاف ومسارعتهم للحصول على حسابات “سناب شات” الخاصة بأصدقائهم على التطبيق حتى لا يفقدوهم بعد ذلك.
#اغلاق_باث و هم يجمعون سنابات بعض قبل يتقفل
pic.twitter.com/cME2WjBksc
— Really! (@0Really_) September 17, 2018
#اغلاق_باث انا جالس اموووووتت من الظحك???????????????????? pic.twitter.com/Kc8Doe9lhv
— Biteer! (@xfo99) September 17, 2018
وتوقع ناشطون أن يتوجه العديد من مستخدمي التطبيق على تويتر، رغم عدم التشابه بينهما، وتندروا بعدم إلمام محبي “باث” بخصائص تويتر، وشاركوا فيديو يسخر من ردة فعلهم حينما سيرون للمرّة الأولى سهمي “الرتويت” في تويتر، إذ سيعيدون التصويب بساهم مضادة.
حقين الباث لما يجون تويتر ويشوفون زر الرتويت
#اغلاق_باث pic.twitter.com/lutvVEPzQo
— -N (@iNawafmz) September 17, 2018