قاضٍ سعودي يصف محامية معروفة بـ “الرخيصة” خلال جلسة محاكمة

امتد سجال حصل داخل قاعة إحدى المحاكم السعودية، اليوم الأحد، بين محامية سعودية وقاضٍ احتج على طريقة ارتدائها للحجاب، ووصفها بـ “الرخيصة”، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين المدونين السعوديين حول طرفي الخلاف.

وبدأت القصة عندما كشفت المحامية المعروفة رنا الدكنان، عن تعرضها لموقف غريب مع أحد القضاة خلال تواجدها في المحكمة للترافع عن أحد موكليها في قضية لم تحددها.

وقالت الدكنان في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”:”‏القاضي قبل قليل قال لي لا تكوني (رخيصة)، لأن طريقة حجابي لم تعجبه، وحين قلت له: أنا لست رخيصة، قال لي لا تناقشي، أنا قاضٍ، وأقدر أسوي أي شيء”.

واختتمت المحامية السعودية الناشطة في التدوين، تغريدتها بآية قرآنية، بجانب ربطها بحساب وزارة العدل على موقع “تويتر” بهدف إطلاع الوزارة على ما تعرضت له.

القاضي قبل قليل يقول لي لا تكوني (رخيصة) لان طريقة حجابي لم تعجبة وحين قلت: انا لست رخيصة.

قال لا تناقشين انا قاضي وأقدر اسوي أي شي!!

(اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا)@MojKsa — المحامية/رنا الدكنان (@RanaAldaknan) September 16, 2018

ولم تعلق وزارة العدل على ادعاء المحامية الشابة التي تظهر على وسائل الإعلام بنقابها، كما لم يتضح مكان واختصاص المحكمة، ولا هوية القاضي الذي ورد ذكره في تغريدة الدكنان.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من ادعاءات المحامية.

وأثار حديث الدكنان ردود فعل متباينة بين المغردين السعوديين الذين دعاها فريق منهم إلى تقديم شكوى ضد القاضي، فيما انتقدها فريق آخر يرفض عمل المرأة في المحاكم.

أشتكي على مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي وبإمكانك إيصال صوتك لأعلى سلطة

عدم احترام القضاة ووقاحتهم شيء مقزز

القضاة يتمتعون بصلاحيات مطلقة يجب التنبه لها وتحييدها

بالجانب الشخصي يتعاملون مع الجميع كقطعان يجب أن تخضع لهم وتتذلل حتى لو محامي أو محامية يريد أن يستعلي عليه — فواز البلوي (@fawazsh0) September 16, 2018

يا اختي هذا قاضي وعندما رأى امر يخالف الدين خاطبك فأتمنى منك ان تكونيني مخلصة في عملك وان تلتزمي بحجابك الشرعي وسوف تكونين امرأة ناجحه في حياتك نصيحة اخ الرجل وجهك اعتقد ونصحك وانتي غيرتي حقيقة مقولته ولا يمكن فيه قاضي يستغل سلطته ضد احد — عبدالرحمن الطويرقي (@44487146) September 16, 2018

وبينما دافع فريق من المغردين السعوديين عن قضاة المملكة، وأشاروا إلى كون تصرف قاضٍ لا يمثل المؤسسة القضائية، أعاد آخرون التذكير بمنع أحد قضاة المحكمة العامة في الرياض العام الماضي لإحدى المحاميات من دخول القاعة لكونها غير منقبة قبل أن تتراجع المحكمة عن شرط ارتداء النقاب، وتقصره على ارتداء الحجاب، في أعقاب انتقادات لاذعة.

القضاة بالسعوديه افضل قضاة على وجه الارض يحكمون غلى شرع الله وبالكتاب والسنه اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا — عبدالنور العبسي (@abdunoor) September 16, 2018

هذا القاضي مايمثل القضاء هو مجرد شخص يمثل نفسه ويقدر بكل ادب انه يرفض النظر في الدعوى او يحيلها لقاضي غيره بدون قذف… — turki (@t1980turki) September 16, 2018

ومن المتوقع أن تتدخل وزارة العدل في القضية، إذ من النادر أن يوجه انتقاد لقضاة البلاد بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح وجود المحاميات السعوديات في المحاكم، أمرًا معتادًا خلال السنوات القليلة الماضية مع تزايد عدد حاملات رخص مزاولة المهنة من جهة، وتقبل كثير من فئات المجتمع المحافظ لهن بعد عقود ظلت فيه ممارسة المهنة حكرًا على الرجال.