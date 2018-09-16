بالفيديو.. عامل أمتعة يسرق حقيبة في المطار

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل أمتعة في المطار بعد أن صوَّره مسافر خلسة وهو يفتح حقيبة ويسرق منها جهاز مكبر صوت اشترته امرأة لطفلها في عيد ميلاده.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العامل وهو يفتح الحقيبة في مطار مدينة “أبيزا” على الساحل الشرقي لإسبانيا ثم يدس الجهاز في جيب معطفه.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، بأنّ أحد المسافرين على خطوط “رايان إير” الأيرلندية في الرحلة من “أبيزا” إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، شاهد العامل وقام بتصويره ثم قام بإبلاغ سلطات المطار.

وأشارت إلى أن الحادث “وقع الجمعة، وأن العامل ألقي القبض عليه وتم طرده من وظيفته” مضيفة أنه “بدأ العمل في المطار منذ ثلاثة أيام فقط”.

وقالت أم الطفل: “أخبرتني الشرطة أنها استعادت الجهاز وأنا شاكرة جدًّا لهم لأنني اشتريته لطفلي في عيد ميلاده.”