قصة مؤثرة.. سعودي يتبرع لزوجته بكليته (صور)

في قصة مؤثرة قام سعودي يدعى شبيلي الشهري، بالتبرع بإحدى كليتيه لزوجته، رفعة، الأمر الذي قوبل بإشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقبل أيام كرّم مستشفى الملك فهد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الزوج، قائلًا “بطلنا شبيلي الشهري يتبرع بكليته لزوجته ليحكي قصة وفاء عظيمة لتنعم أسرته بدوام الصحة والعافية”.

بدورها أعربت الزوجة عن سعادتها بزوجها الذي ارتبط بها قبل 11 عامًا زوجا، مؤكدة تلاشي الخوف على مستقبله ومستقبلهما.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للزوج وهو على سرير المتابعة الطبية، عقب إجراء العملية، إذ أبدوا إعجابهم بوفائه.

وتنوعت تعليقات النشطاء بين الدعاء ” الله يديم عليهم الصحة والمحبة”، والتعجب “ما شاء الله لا تزال الدنيا بخير”، والثناء على الزوج “شبيلي بطل”.

وفي وقت سابق علق الشهري على الموضوع “لا يمكنني التأخر في إنقاذ زوجتي التي مر على زواجي منها 11 عامًا، لنكمل ما تبقى من العمر سويًا”.

وأضاف: “لقد استشعرت أثناء مرضها معنى أن تكون الحياة بلا معاناة، فأحببت أن أهديها جزءًا من جسدي لتحيا به ما دمت ودامت”.