الدكتورة خلود تفضح مي العيدان وتهددها.. والأخيرة ترد (فيديو وصور)‎

فتحت الدكتورة خلود نجمة مواقع التواصل الاجتماعي والفاشينيستا الكويتية النار على مواطنتها الإعلامية مي العيدان، بسبب انتقاد الأخيرة لها بشكل مهين والسخرية منها والتقليل من شأنها ومن شأن عائلتها بشكل مستمر.

وقالت خلود عبر تطبيق “سناب شات”: “من اليوم راح أبلش فيك وأهينك وأمسخرك والله أخليكي مشهورة بالعالم بأقوى لقب أم ريحة “.

وتابعت: “ياريتك تصيرين نظيفة مثل فرس النهر وتتسبحين مو طالعة بكل مكان مرتزه وشعر برتقالي مصدي وحلق أسود ويه مدهن وشاريه جاكيت شتوي تقليد جيفنشي من سوق شعبي جميع الألوان عنبو دارج استحي لبسي على الأقل من إتش أند إم مو ماركة بس مو تقليد ماركة”.

وأضافت: “وتتكلم عن الجنسيات والأصول وهذا إيراني وهذا أردني وهذا باكستاني وهذا عراقي وهي أصلا مصرية.. تبناها دكتور كويتي وسجلها باسمه الله يرحمك يا عودة المهنا دبستي الريال مسكين ضاع مستقبله بهاذي العار”.

واستكملت: “انزين ليش تجذبين تقولين إن شهادتك جامعية وإنتي شهادتك ثالثة متوسط تبين أحط صورة شهادتج أفشلك..انزين ليش تقولين إنك ناقده وإنتي أم ريحة قصدي مسمى الوظيفي مالك مساعدة مندوب يريتك مندوبة أكشخ على الأقل”.

ووجهت الدكتودة تهديدًا مباشرًا للعيدان، قائلة: “تجيبي سيرة أبوي ولا أهلي والله أكمل تاريخك وأكمل تاريخ أهلك اللي قطوك كله وأخليكي بيزه ماتسوين..وتعرفيني أنا مو جبانة ما تقدرين تواجهين تدرين فيني إش راح أسوي وأخليكي ممسحة بالأرض”.

وأوضحت: “سكت وايد طفح الكيل عاد تبين شو يالله هذا أحلى شو زيا أم ريحة خايسة وشعر مصدي وبه مدهن.. حقيرة صارلها سنة تتكلم عني وعن أهلي وزوجي وبنتي وأنا ساكتة طولت بالي عاد يالله روحي لمي عمرك والله أخليك مسخة بالسوشيال ميديا”.

واختتمت حديثها: “انزين لش ما تقولين اسمك الكامل ليش تكذبين على الناس..ومنتحلة اسم هايلة ثانية ياريت يرفعون عليك قضية إنتي عار عليهم”.

ومن جانبها ردت الإعلامية مي العيدان على الدكتورة خلود، قائلة: “يا بنت الـ … لو عندك نشرية لا تسوين أفلامك الفاشلة يا أم شهادة مزورة ولا خليك قاعدة على كرسيين الكرسي اللي تقعدين عليه مفروض يبيعونه من كثر”.

وتابعت: “تحياتي لك ياولد داغر وين ماكنت يوم رفضت إنك أتزوج فرس النهر بعد ما حطيت الجوتي بحلجها بعد اللي اتحط الجوتي بحلجها شنو ريحة حلجها إلا ادلاغات مستعمله ام ٩ همبورجر بنص ساعة أم البارتيات ..أنت زلم”.

وسبق وأن شنت مي العيدان، هجومًا عنيفًا على مواطنتها خبيرة التجميل والفاشينيستا خلود واتهمتها بشراء مئات الآلاف من المتابعين عبر صفحتها في إنستغرام، قبل أن تهددها بالقضاء.

ووصفت العيدان خلود بـ”فرس النهر”، لافتة إلى أن موقع إنستغرام لن يوافق أبدًا على توثيق صفحتها لأن متابعيها غير حقيقيين.

وردت الإعلامية الكويتية الشهيرة على اتهامات خبيرة التجميل خلود لها بشراء متابعين بعد زيادة أعداد متابعيها على “إنستغرام”، موضحة أن عدد متابعيها ارتفع بعدما قامت بإغلاق الصفحات التي تنتحل شخصيتها وتم ضم عدد متابعيها لها.

وهددت مي مدونة الموضة الشهيرة برفع دعوى قضائية ضدها ومنعها من السفر وإلزامها بدفع تعويض ضخم في حال إصرارها على الهجوم عليها أو التعدي عليها لفظيًا بأي شكل.

هذا بالإضافة إلى قيام العيدان، باتهام الدكتورة خلود بالتسبب في إجهاض الفنانة فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي، عقب نشوب مناوشات كلامية بينهما عبر السوشيال ميديا بسبب الإعلانات.

وقالت العيدان في الفيديو: “الشر اللي بدون هدف شيء بشع يحتاج إلى وقفات.. حيث وصل إلى مرحلة الجناية.. إنسان ما ضرك بشيء ليش تضريه؟”.

وتابعت: “أولا حابة أقول الف سلامة عليكي فرح والله يعوضك خير إنتي وعقيل.. أنتم لساتكم شباب والله يعوضكم بأطفال عدة .. فرح ما ضرت أحد وما أساءت لأحد .. الله عطاك خير لأنك تستحقين”.

وأضافت موجهة حديثها للدكتورة خلود: “في ناس ما تستحي يدزون ناس في الزحمة يدقون على بطنها وعلى ضهرها حتى تمرض.. كل هاد على شان هم بيفكروا لإنه لازم ما يكون حدا معاهم بالكون لازم هو يكون الوحيد بالكون اللي الله ما يرزق أحد تاني غيري ولما محل يتعاقد معاي لا يتعاقد مع غيري.. لكن لما يوصل الشر من أنانية وحقد لجريمة”.

واستطردت قائلة: “هذا الطفل اللي طاح بسببك الله ما راح يحاسبك يوم القيامة”.