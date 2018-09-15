منى المذبوح تكشف السر وراء الفيديو المسيء للمصريين (فيديو)

كشفت اللبنانية منى المذبوح، عن السبب وراء تطاولها على المصريين بالفيديو الذي تسبّب في القبض عليها وسجنها.

وقالت المذبوح في فيديو بثته قناة الجديدة اللبنانية، إنها في عام 2006 أجرت عمليتي قسطرة بالمخ، إحداهما فشلت والأخرى نجحت، وكان خطر العمليات على المخ يمثل 25%، ومن بعدها أصبح لديها حالة عصبية.

وبيّنت منى أنها تتعرض لحالة شديدة من العصبية تصل لدرجة تحطيم محتويات المنزل، جراء العمليات الجراحية، ولا تهدأ إلا بعد أن تتناول أدوية الاكتئاب والأعصاب.

وأضافت أنه بعد سجنها بمصر لن تصل لهذه الدرجة مهما بلغت عصبيتها، وقالت: “سأعد من 1 إلى 100 قبل أن أتحدث، لأني من النوع الذي يسبق لساني عقلي”.

جدير بالذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي رحّلت، اللبنانية منى المذبوح، مساء الخميس الماضي إلى لبنان بعد أن أطلقت سراحها من سجن القناطر، حيث صدر ضدها حكم بالسجن المشدد سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، في اتهامها بالتطاول على الشعب المصري.

وكانت محكمة مستأنف مصر الجديدة، قد عدّلت الحكم الصادر ضد منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات إلى سنة مع وقف التنفيذ، مع تغريمها 40 ألفًا و700 جنيه، بعد الفيديو المسيء.