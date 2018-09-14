داعية سلفي: لا يجوز للمرأة التسوق يوم الجمعة لهذا السبب

أثار نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، ياسر برهامي، الجدل مجددًا بسبب فتوى جديدة، اليوم الجمعة، يحرم فيها نزول المرأة من البيت والتسوق يوم الجمعة وقت الصلاة، مؤكدًا أنها في حالة مخالفة ذلك آثمة وتساعد على الإثم والعدوان.

وقال نائب رئيس الدعوة السلفية: إن المرأة لا يجوز خروجها من البيت للذهاب للسوق في ساعة الجمعة، مشيرًا إلى أنها بنزولها وشرائها من التجار تساعدهم على الإثم والعدوان.

وأوضح برهامي على موقع “الصوت السلفي” الخاص بالجماعة السلفية: “لا يجوز الشراء مِن باعةٍ رجال أثناء صلاة الجمعة، لأنهم مخاطبون بالجمعة، فإذا اشتريت منهم بعد الأذان كنتِ معينة لهم على الإثم والعدوان، وأما النساء فيجوز لكِ الشراء منهن”.

وكانت فتوى برهامي قد جاءت ردًا على سؤال وجه له عبر الموقع الإلكتروني من إحدى السيدات تقول: “ما حكم ذهاب المرأة للسوق ساعة صلاة الجمعة، حيث إنني أقوم بشراء حاجات الأسبوع كلها كل جمعة قبْل صلاة الجمعة، حيث أخرج مِن البيت قبْل أذان الجمعة ثم أذهب إلى السوق لشراء الخضار والفاكهة للأسبوع كله وأعود بعد صلاة الجمعة بحوالي نصف ساعة، فقالت لي بعض الأخوات إن هذا محرم أن أشتري مِن البائعين في السوق في وقت الصلاة، فهل هذا صحيح؟ مع أن هذا هو الوقت المناسب لي حسب ظروفي، والبائعون هم الذي يبيعون لأي أحد على أي حال”.