مشاركة 3 مخرجين مغاربة في مهرجان سينمائي إسرائيلي يغضب مناهضي التطبيع

يعتزم 3 مخرجين مغاربة المشاركة في مهرجان حيفا السينمائي، الذي سينطلق يوم 22 سبتمبر الجاري، الأمر الذي أثار انتقاد مناهضي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في ظل تأزم القضية الفلسطينية.

وظهرت أسماء الأفلام المغربية الثلاثة المشاركة في الموقع الرسمي للدورة 34 من المهرجان، ويتعلق الأمر بفيلم “غزية” للمخرج نبيل عيوش، وفيلم “بدون هوية” للمخرجة نرجس النجار، التي تشغل أيضًا منصب مديرة المكتبة السينمائية المغربية، ثم فيلم “صوفيا” للمخرجة مريم بنمبارك.

جدير بالذكر أن نبيل عيوش ينتمي لأسرة يهودية، وهو المخرج المثير دائمًا للجدل، خصوصًا بفيلمه ما قبل الأخير “الزين لي فيك”، ووالده رجل الأعمال “نور الدين عيوش” عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتعرض حاليًا لحملة شرسة على مواقع التواصل في المغرب؛ لدعوته إلى تدريس اللهجة المغربية في المدارس.

وكتب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: “أسماء مبتورة من نبض الشعب والشارع المغربي تمعن في النخاسة للكيان الصهيوني، وخيانة الموقف المغربي الثابت بمقاطعة كيان الإرهاب والعنصرية والاحتلال والقتل والاضطهاد للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.. أسماء سيسجلها المغاربة في سجل خونة الضمير الوطني”.

كما انتقد سيود اسيدون، الناشط المعروف بمناهضته للتطبيع مع إسرائيل، بشدة ما أقدم عليه المخرجون الثلاثة في تدوينة على فيسبوك.