اتهام متحدث باسم نتنياهو بالتحرش جنسيًا بـ12 سيدة

اتهمت 12 سيدة، “ديفيد كيز” المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام الأجنبي، بالاعتداء عليهن أو التحرش جنسيًا بهن، وفقًا لموقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري.

وأفاد الموقع الإخباري في تحقيق خاص به، نشره مساء أمس، أن 10 نساء تواصلن معه، وأبلغنه أن كيز قام بممارسة “سلوك غير ملائم” معهن، لكنهن طلبن أن يُبقي الموقع على سرية هوياتهن.

وكانت مرشحة عن الحزب الديمقراطي، لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، اتهمت كيز قبل يومين بالاعتداء جنسيًا عليها عام 2013 قبل توليه منصبه مستشارًا إعلاميًا لنتنياهو عام 2016.

وحسب “هيئة البث الإسرائيلية”، قالت جوليا سالازار، مرشحة الحزب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، إن ديفيد كيز، الذي يعمل مستشارًا لنتنياهو للإعلام الأجنبي، اعتدى عليها جنسيًا عام 2013.

كما أكدت الصحافية في “وول ستريت جورنال” شايندي ريس، تعرضها لتجربة مشابهة من قبل كيز.

وأضافت الصحافية الأمريكية، أنها هربت من منزل كيز حيث كانت تجري معه مقابلة صحافية، مدركة أنها كانت تجري مقابلة مع معتدٍ جنسي.

وبعد الكشف عن الحالتين، ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، أن 10 سيدات اضافيات أبلغنه أن كيز تحرش بهن.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل”، إن السيدات العشر تواصلن معه بشكل منفرد وبمعزل عن بعضهن البعض.

وأشار إلى أن تحقيق الموقع الإخباري في اتهامات كيز بالتحرش الجنسي بدأت عام 2016، وكانت تعتمد على منشور خاص كتبته سالازار حينها على صفحتها على فيسبوك، لكن وسائل الإعلام لم تنشر الاسم احترامًا لرغبة سالازار، التي حذفت المنشور لاحقًا.

وأضاف موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن محرريه عبروا حينها عن تحفظهم على نشر القضية اعتمادًا على مصادر ترفض نشر أسمائها، ومع إعلان كل من المرشحة الديمقراطية سالازار والصحافية ريس عن تعرضهما لاعتداء وتحرش من قبل كيز، قرر الموقع نشر المعلومات المتعلقة بالقضية.

وأكد الموقع حصوله على رسالتين إلكترونيتين بعثهما كيز لاثنتين من ضحايا يعتذر فيهما عن سلوك لا يصدر عن “رجل نبيل”.

ولم يعقب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الاتهامات الحالية ضد المتحدث باسمه للإعلام الأجنبي، رغم أن مكتب نتنياهو أصدر في عام 2016 بيانًا نفى فيه الاتهامات التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها ضد كيز.