جراح روسي يربح مليون جنيه إسترليني سنويًا من قتل الحيوانات (صور)

أبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تباهي جرّاح روسي بعمله الذي يعتمد على قتل الحيوانات مقابل الحصول على الأموال.

وقال الجرّاح الروسي، الذي يُدعى جورج راجوزين، ويلقب بـ”الروسي المجنون”، إنه يتحصَّل على أموال بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني في السنة بسبب اصطياده لحيوانات مثل: الأسود وغيرها من المفترسات.

ويقدم راجوزين عروضًا للأجانب الباحثين عن الغنائم التي تشمل إطلاق النار على الوحوش التي يختارونها، إلى جانب الإقامة والطعام والبيرة والنبيذ، بالإضافة إلى خدمة غسيل يومية.

تبدأ تلك الخدمات التي يقدمها راجوزين بمبلغ 5000 دولار أمريكي (8003 جنيه إسترليني) في رحلة سفاري لمدة عشرة أيام تتضمن صيد الحيوانات البرية والحمار الوحشي والأسود.

ويقدم راجوزين رحلة هي الكبرى من حيث التكلفة، إذ تبلغ تكلفة الرحلة 55 ألف دولار لمدة خمسة أيام من أجل صيد حيوان وحيد القرن الأبيض، ويقدم رحلة لمدة سبعة أيام لطعن وقتل وحيد القرن الأسود، وهو أحد الأنواع المهددة بالانقراض، مقابل 55 ألف دولار، ولا تشمل التكاليف استئجار الطائرات والأسلحة النارية والذخيرة.

ويدعى راجوزين أن رحلاته محجوزة بالكامل حتى العام 2020، بينما يعرض موقعه على الإنترنت عشرات الصور لعملاء قاموا بقتل عدد من الحيوانات.

يذكر أن طالب الطب السابق في موسكو وهو الآن أب لثلاث بنات قد امتهن تجارة الصيد بعد أن رفض راتب طبيب يبلغ 300 دولار (230 جنيهًا إسترلينيًا) في أحد المستشفيات.