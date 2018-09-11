تغريم طبيب بيطري بتهمة الإساءة إلى الإبل في السعودية

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبة مالية على طبيب بيطري، قدرها 30 ألف ريال، قام بإساءة التعامل مع الحيوانات من فصيلة الإبل، واستخدامه مواد تجميلية بشرية محظورة الاستخدام على الحيوانات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج قوله: إن الوزارة لن تتوانى في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات.

ودعا الدويرج المختصين البيطريين إلى الالتزام بشرف المهنة والابتعاد عن الممارسات المسيئة، مبينًا وسائل الإبلاغ عن أي مخالفات للرفق بالحيوان، بإرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.