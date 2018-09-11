حيلة “مبتكرة” للتهرب من التجنيد في هذه الدولة

المصدر: ا ف ب

اتهم الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، 12 طالبًا بزيادة وزنهم عمدًا للتهرّب من الخدمة العسكرية، في حيلة غريبة ابتكرها الهاربون من هذه الخدمة الإجبارية.

ويدرس هؤلاء الشبان الموسيقى في جامعة سيول، وقد التهموا كميات كبيرة من البروتين والعصير، قبيل الاختبار الرياضي في الجيش، بحسب ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر إن الطلاب أقدموا على هذا الفعل، بعد التشاور في ما بينهم عبر الإنترنت.

وتستغرق الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية 21 شهرًا، والعمر الأقصى للالتحاق بالجيش هو 28 عامًا.

ويُعفى من الخدمة أصحاب الوزن الزائد والنحيلون أيضًا، إضافة إلى المصابين ببعض الأمراض والإعاقات.

ونجحت حيلة هؤلاء الطلاب قبل أن يُكتشف أمرهم بعد الاطلاع على المراسلات بينهم.

وأحال الجيش القضيّة إلى النيابة العامة، وفي حال أدينوا فعلًا فسيتعيّن عليهم أن يخضعوا للاختبار مجددًا، وقد ينتهي بهم الأمر في معسكرات التجنيد.