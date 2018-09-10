“كايروكي” تطلق أول فيديو كليب لمكافحة الإيدز (فيديو)

أطلق فريق “كايروكي” الغنائي، اليوم الإثنين، أول فيديو كليب لمكافحة مرض الإيدز في مصر يحمل اسم “نقطة بيضا”.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الإعلان عن الحملة الرسمية لمكافحة المرض والقضاء عليه في البلاد بحلول عام 2030، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة الصحة المصرية.

والفيديو الجديد الذي أطلقه الفريق الغنائي المصري؛ شارك فيه العديد من الفنانين الشباب وعلى رأسهم: أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف وكريمة منصور، وتم بثه خلال مؤتمر صحافي في القاهرة للإعلان عن الحملة.

يشار إلى أنّ فرقة “كايروكي” هي فرقة روك مصرية، انطلقت بشكل رسمي في 2003، وهي مكونة من خمسة أفراد هم: أمير عيد (غناء وغيتار)، شريف هواري (غيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية.

وأكد الدكتور أحمد خميس مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، أنّ “هناك 36.9 مليون شخص متعايش مع الإيدز حتى نهاية العام، بينهم 21.7 مليون شخص يحصل على العلاج”.