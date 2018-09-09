عرض كنيسة تاريخية للبيع في فرنسا لسبب غريب

أعلنت أسقفية فرنسية، رغبتها بيع كنيسة تاريخية، بسبب تراجع اهتمام السكان بأداء الصلوات وانقطاع الدعم المادي.

وأفاد راديو “فرانسوا بلو لورين” المحلي، أن أسقفية نانسي في إقليم اللورين شمال شرقي فرنسا، قررت بيع كنيسة “سانت جول” الكاثوليكية.

وأوضح أن قرار البيع جاء على خلفية تراجع إقبال المصلين على الكنيسة وانقطاع الدعم المادي المقدم من رجال الأعمال.

وذكر الراديو أن الكنيسة طرحت سعر 190 ألف يورو ثمنًا للكنيسة التي بنيت بمدينة “لونغوي” في إقليم اللورين ما بين 1911-1913.

وقال إن اهتمام سكان لونغوي الواقعة في المنطقة المتاخمة للحدود مع بلجيكا ولوكسمبورغ بحضور الصلوات في الكنائس قد شهد تراجعًا في السنوات الأخيرة.

وأشار الراديو إلى أن المدينة تحتوي على حوالي 20 كنيسة لا تمتلك القدرة على سد الحد الأدنى من احتياجاتها بما في ذلك تكاليف الإصلاح والترميم.