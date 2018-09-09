صورة لعامل وطن تثير غضب الأردنيين.. وبدء تحقيق رسمي

صورة لعامل وطن تثير غضب الأردنيين.. وبدء تحقيق رسمي

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

انتقد مواطنون أردنيون صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر موظفًا في أمانة عمان الكبرى يقف على ظهر أحد عمال الوطن لإزالة يافطة مخالفة.

ووصف الأردنيون تصرف الموظف بأنه “يخلو من الإنسانية”.

بدورها فتحت أمانة عمان تحقيقًا في الحادثة، مؤكدة أن “كرامة العامل مصانة، وأن ما حصل هو اجتهاد وتصرف فردي”.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من تصرف الموظف، معتبرين أن ما حدث “يعكس صورة الوطن ككل”.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة