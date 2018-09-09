صورة لعامل وطن تثير غضب الأردنيين.. وبدء تحقيق رسمي

انتقد مواطنون أردنيون صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر موظفًا في أمانة عمان الكبرى يقف على ظهر أحد عمال الوطن لإزالة يافطة مخالفة.

ووصف الأردنيون تصرف الموظف بأنه “يخلو من الإنسانية”.

بدورها فتحت أمانة عمان تحقيقًا في الحادثة، مؤكدة أن “كرامة العامل مصانة، وأن ما حصل هو اجتهاد وتصرف فردي”.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من تصرف الموظف، معتبرين أن ما حدث “يعكس صورة الوطن ككل”.

الصورة تجرح الوطن ؛ هامل وطن يعتلي على عامل وطن

كمية الأذى الي ممكن تتصورها بفعل واحد ما عنده إنسانية ولا كرامة ولا مشاعر اتجاه هالبلد

يجب محاسبة هذا الفاعل ولان امثال هذا العامل تعكس صورة الوطن ويمثل كل اردني شريف #jordan pic.twitter.com/nrEOYvgvk3 — خالد المعايطةHKJ???????? (@maitahkhaled) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

الصورة تجرح الوطن ؛ هامل وطن يعتلي على عامل وطن

كمية الأذى الي ممكن تتصورها بفعل واحد ما عنده إنسانية ولا كرامة ولا مشاعر اتجاه هالبلد

يجب محاسبة هذا الفاعل ولان امثال هذا العامل تعكس صورة الوطن ويمثل كل اردني شريف #jordan pic.twitter.com/nrEOYvgvk3 — خالد المعايطةHKJ???????? (@maitahkhaled) ٩ سبتمبر ٢٠١٨