الشرطة تبحث عن شخص مجهول وزع نقودًا على سكان مدينة ألمانية

تبحث الشرطة الألمانية في مدينة مانهايم، الواقعة بين نهر الراين ونهر النيكار، عن شخص قام بوضع مغلفات داخلها مبالغ مالية في صناديق بريد لعدد من سكان المدينة.

وقام بعض السكان بتسليم الشرطة المظاريف التي عثروا عليها وبداخلها آلاف اليوروهات، مؤكدين أن مرسل تلك المغلفات مجهول، وفقًا لما ذكره موقع قناة الدوتشية فيلة الألمانية.

ورجحت السلطات الألمانية، أن يكون الشخص الذي قام بإرسال تلك المغلفات مختلًا عقليًا، داعية السكان الذين يجدون في صناديق بريدهم مظاريف بها نقود أن يسلموها للشرطة.

وتنص القوانين في ألمانيا على أن من يعثر على شيء قيمته تفوق 10 يوروهات، ممنوع أن يحتفظ به، بل عليه أن يسلّمه لصاحبه، ومن حقه أن يحصل على مكافأة، فإذا كانت قيمة هذا الشي أقل من 500 يورو، فمن حق من عثر عليه أن يحصل على 5 في المائة من قيمة ذلك الشيء، أما إذا تخطت القيمة 500 يورو فيحصل على 25 يورو، إضافة إلى ثلاثة بالمائة من قيمة ذلك الشيء.