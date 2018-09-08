مقيم يتحرش ببائعات في السعودية يواجه هذه العقوبة

يواجه وافد في السعودية، عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين؛ بعد أن تحرش ببائعات في محل للألبسة النسائية في المدينة المنورة، بحسب نظام مكافحة التحرش.

وينص نظام مكافحة التحرش، على أن كل من يرتكب جريمة تحرش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

وكانت دوريات الأمن بالمدينة المنورة، قد ألقت القبض على الوافد المتحرش الذي ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا في المقطع المتداول مرتديًا زيًا يُشبه الأزياء الباكستانية، وهو في وضع مخل بالآداب.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، أمرًا بالقبض على الوافد؛ بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بحادثة التحرش.