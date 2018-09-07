مصر.. 124 ألف حالة زواج قاصرات وقعت في 2017

كشف المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين، إبراهيم علي سليم، عن إحصائية بعدد زواج القاصرات في مصر، لافتا إلى أن هناك 124 ألف حالة زواج وقعت سنة 2017.

وقال سليم، خلال لقائه ببرنامج “حكايتنا”، عبر شاشة “الحدث اليوم”: “عرفنا نعمل الإحصائية، عن طريق تسليم المأذون دفتر زواج وصادق ومراجعة وتحكيم وطلاق”.

وأعرب عن “استيائه من انتشار هذا العدد من هذا النوع من الزيجات، التي تنتهي بالعديد من المشاكل”، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون.

وتجرم مصر زواج الأطفال أو القصر وتعتبره غير رسمي وهو دون سن البلوغ 18 عامًا.

وفي أيار/ مايو الماضي، أرسلت وزارة العدل مشروع قانون يجريم الزواج المبكر إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، والذي يجرم زواج من هم أقل من سن 18 عامًا باعتباره أحد جرائم العنف ضد المرأة، ويقضي بعقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية لكل من اشترك في الجريمة من مأذون وأقارب الضحايا وغيرهم.