بعد تعديل جنسها.. ملك الكاشف فتاة عربية تمر بمأساة قادتها للانتحار (فيديو إرم)

حاولت فتاة مصرية تُدعى ملَك الكاشف الانتحار قفزًا من الطابق الخامس، ولكن إرادة الله أنقذتها من الموت، لتظهر تفاصيل مثيرة بشأن قصة حياتها وأسباب انتحارها.

وبالبحث في كواليس وأسباب انتحار ملك، تبيَّن أنها شاب في الأصل وليست فتاة؛ ولكنه يعاني اضطرابًا في “الهوية الجنسية” بمعنى رفض العقل للتكوين البيولوجي الذكوري الذي خلق عليه.

روت ملك لـ “إرم نيوز” تفاصيل رحلتها منذ أن كانت في التاسعة من عمرها مرورًا بمرحلة البلوغ والتي اعتبرتها أصعب مراحل حياتها وانتهاء بوضعها الحالي، ومعاناتها.

كما أوضحت تفاصيل رحلتها لاستخراج الشهادات الرسمية التي تثبت أنها تعاني اضطرابَ “الهوية الجنسية”، نافية بشكل قاطع أنها “مثلية الجنس”.

وتحدثت ملك الكاشف لـ”إرم نيوز” عن المصاعب والمشكلات والأزمات التي تواجهها في حياتها اليومية، والعديد من المواقف التي تسببت في إيذائهًا نفسيًّا، وعن رفض المجتمع لحالتها وعدم الاعتراف بها.

ومن جانبه أكد الدكتور ناجي الخشاب، استشاري العلاج النفسي بجامعة الأزهر، أن “اضطراب الهوية الجنسية” يختلف تمامًا عن المثلية الجنسية، مؤكدًا خضوع هذه الحالة للعديد من الفحوصات لاستخراج الشهادت اللازمة التي تثبت صحة كلامها.