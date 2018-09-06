اختفاء معمر سعودي في ظروف غامضة (صورة)

اختفى معمّر سعودي يقطن في محافظة “الدوامي” الواقعة غرب الرياض، في ظروف غامضة لم تعرف تفاصيلها حتى الآن.

وتبحث أسرة المسن السعودي، عن والدهم سعد مطيلق الحافي، الذي يبلغ من العمر 100 عام تقريبًا، بعدما خرج من منزله مستقلًا سيارته يوم الأربعاء الماضي.

وذكر ابن شقيق المعمر السعودي أن المفقود يعاني ضَعفًا في الذاكرة والسمع والإبصار، واستقل مركبة من نوع “جيب شاص” تحمل لوحة رقم (ا ط ا ٢٦٩٣).

وأشار إلى أن المفقود الحافي غادر إلى موقع تتجمع فيه الإبل الخاصة به جنوب المحافظة، ولم يعثر له على أثر من ذلك الحين، بحسب صحيفة “سبق”.

وناشد قريب المفقود السعودي كل من يحصل على معلومة بشأن قريبه أو السيارة التي كان يستقلها إبلاغ الجهات المعنية أو الأسرة.