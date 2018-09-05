يُسقط صورة البلد “فاحش الثراء”.. الفقر المدقع يرسم ملاح الوجه الآخر لليابان (صور)

عندما يأتي ذكر اليابان، تقفز الى الذهن صورة ذلك البلد الفاحش الثراء، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

لكن الصور التي التقطها المصور التشيكي المحترف “دافيد تسينسكي”، ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أحد أحياء مدينة أوساكا اليابانية تناقض سمعة ذلك البلد تمامًا.

والصور التي نشرتها صحيفة “مترو” البريطانية اليوم الأربعاء، أصابت الكثير من مستخدمي مواقع التواصل بالذهول، إذ أنها كشفت جانبًا من اليابان لم يظهر من قبل، وهو الفقر المدقع الذي يعيشه سكان الحي المجاور لمركز مدينة أوساكا البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

وقال دافيد:”معظم الناس لا يعرفون أن مثل هذا الحي الفقير موجود قرب مركز المدينة الممتلئ بالأسواق التجارية الضخمة، والمباني الشاهقة، والتكنولوجيا المتطورة.”

وأضاف:”الفقر واضح تمامًا على وجوه هؤلاء الأشخاص في تلك المدينة الثرية… وجدت أن الكثير منهم يعيشون في بؤس حقيقي.”