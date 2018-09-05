من حاوية القمامة.. بلدية غزة تعيد مبلغ 28 ألف دولار لصاحبها

عثرت بلدية غزة، يوم الأربعاء، على مبلغ مالي كبير في عربة أحد عمال النظافة، أثناء تأدية عمله في جمع وترحيل النفايات من أحد أحياء مدينة غزة.

وقالت البلدية في تصريح لها: “إن قسم جمع وترحيل النفايات عثر على مبلغ 100 ألف شيكل (28 ألف دولار) فقدها أحد المواطنين في منطقة السدرة بحي التفاح شرق مدينة غزة، أثناء قيام عامل النظافة بجمع النفايات وأكياس القمامة من أمام منزله.

وأشارت البلدية إلى أنها تلقت اتصالًا من أحد الأشخاص يفيد بفقدانه المبلغ المذكور، بعد خروجه من منزله في حي التفاح.

وأوضحت أنها فور تلقيها الاتصال أجرت عملية بحث سريعة، وعثرت على المبلغ المذكور في أحد الأكياس داخل عربة عامل النظافة في المنطقة، مشيرةً إلى قيامها بتسليم المبلغ على الفور إلى صاحبه.