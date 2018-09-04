معلمة تترك مهنتها وتبيع منتجات تصنعها يدويًا من “المشيمة” (صور)

تركت ليا فيليبس، وهي أم لطفلين، من مقاطعة “نورثهامبتونشاير” وسط بريطانيا، مهنتها في تدريس العلوم والفنون، وافتتحت متجرها الخاص لبيع منتجات مُتنوعة تصنعها بنفسها من المشيمة، وتُنتج منها عصائر وكريمات وجه وحبوبًا مهدئة.

وشرحت فيليبس (29 عامًا)، لصحيفة مترو البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تحصل على المشيمة من نساء بعد ولادتهن مقابل عائد مادي، وتبقيها مُبردةً، حتى تستخدمها كاملةً، حيث تخلط جزءًا منها مع الفاكهة أو الماء حسب الرغبة، كما تصنع من الأجزاء الأُخرى أقراصًا مهدئة، وكريمات.

وأكدت على فوائد المشيمة في إصلاح الجلد التالف، وفي تهدئة الطفل، كما تُعد مصدرًا غنيًا بالحديد والكورتيزون وفيتامين E وB6.

وبدأ اهتمام فيليبس في المشيمة عندما أنجبت ابنها البكر، حيث تناولت آنذاك هذا العضو، ووجدت أنه زاد من حليب ثدييها.