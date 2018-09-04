الحكومة الأردنية تتوعد المتورطين بحادثتي “الفيصلية وآل البيت” بعقوبات رادعة (فيديو)

أوضحت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، تفاصيل حادثتين أثارتا الرأي العام الأردني خلال اليومين الماضيين مع بدء العام الدراسي الجديد، متوعدة باتخاذ عقوبات رادعة بحق المتورطين.

وكان الأردنيون انشغلوا خلال الساعات الماضية بحادثة أعمال تكسير وفوضى قام بها طلاب بشكل جماعي في محافظة مأدبا جنوبي غرب عمان، قبل تداول فيديو لحادثة أخرى أثارت جدلًا أيضًا وتتعلق بقيام موظفين وأكاديميين في جامعة “آل البيت” بطرد رئيسهم من مكتبه.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي، إن “العقوبات الحازمة ستتخذ وفق القوانين والأنظمة السارية”، موضحًا أن قرار “كف يد المتسببين بحادثة جامعة آل البيت وعددهم 30 منهم 4 أكاديميين، يأتي بناء على تقارير الحرس الجامعي، وهو من صلاحيات رئيس الجامعة في حال الإخلال بالأمن الجامعي”.

وأوضح الطويسي في مستهل جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، أن “مجموعة من العاملين في الجامعة اقتحموا مكتب رئيس جامعة آل البيت الواقعة في محافظة المفرق، صباح أمس الاثنين، وطلبوا منه مغادرة مكتبه اعتراضًا على قيام مجلس الأمناء بالتنسيب بتجديد مدة رئاسته، ومدعين أن آداءه غير مرضٍ”.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن “النتائج الأولية للجنة التحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها إحدى مدارس محافظة مأدبا، كشفت عن احتجاج معلمين بالمدرسة على نقل مدير المدرسة بناء على طلبه، ما تسبب في تكسير مقاعد وألواح زجاجية، إضافة إلى إحداث أضرار فادحة في سيارات كانت متوقفة بساحة المدرسة”.

وأكد محافظة أن “الوزارة ستتعامل مع القضية بموجب القوانين والأنظمة”.