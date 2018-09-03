اسم “محمد” الأكثر انتشارًا في إسرائيل

أظهر تقرير نشرته مؤسسة إسرائيلية حكومية، أن اسم “محمد” هو الأكثر تداولًا في إسرائيل خلال السنة الماضية، التي انتهت مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبحسب التقرير الذي نشرته ما تسمى “سلطة السكان والهجرة”، عن المستوطنين الإسرائيليين خلال السنة العبرية الماضية، فإن “اسم محمد هو الاسم الأكثر شيوعًا في إسرائيل، يليه اسم يوسف ثم أرئيل ثم عمر ثم دافيد، على التوالي”.

كما أشار التقرير إلى انخفاض حالات الزواج والوفيات في إسرائيل، وارتفاع أعداد المهاجرين الجدد والمواليد بين الإسرائيليين.

ووفق ما أوردته دائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية في أحدث تقرير لها، فإن عدد سكان إسرائيل قد وصل لـ8.8 مليون نسمة، يشكل اليهود منهم 6.5 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد العرب 1.8 مليون نسمة.

وأظهر التقرير الذي نُشر بداية العام الجاري، أن معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان العرب أكبر من معدل الزيادة الطبيعية في صفوف الإسرائيليين، إذ عزا التقرير ارتفاع أعداد الإسرائيليين إلى زيادة معدلات هجرة اليهود لداخل إسرائيل من عدد من دول العالم.