مسؤولة سعودية تباشر مهامها ميدانيًا في جدة وسط العمال‎ (صور)

استهلت شذى المهنا، رئيسة بلدية “ذهبان” في محافظة جدة السعودية، اليوم الإثنين، أولى مهامها بجولة ميدانية؛ لمتابعة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرق، والاطلاع على خدمات النظافة العامة والبيئة في المنطقة التي تشرف عليها البلدية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة صورًا لرئيسة البلدية وهي في الميدان وسط العمال، يرافقها عدد من المسؤولين والموظفين التابعين للبلدية.

وتُعد هذه الجولة الأولى من نوعها في المحافظة التي تقوم بها المهنا منذ قرار أمين محافظة جدة، صالح التركي، الصادر الأسبوع الماضي، ويقضي بتعيين 3 سيدات في مناصب رئاسة بلديات فرعية بالمحافظة.

وشمل القرار تعيين رشا غازي المهنا رئيسًا لبلدية ذهبان، ووهبة حسين المهنا رئيسًا لبلدية الشرفية، ومريم أبو العينين رئيسًا للبلدية النسائية الفرعية، مسؤولة عن أي نشاطات مخصصة للنساء، ويكون مرجعهن المباشر مساعد الأمين للخدمات.