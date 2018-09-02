شاب متشرد يأسر قلوب المغاربة لهذا السبب (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقاطع مصورة لشاب، قالوا إنه مغربي وإنه من المتشردين الذين يجوبون الشوارع بلا مأوى.

ولفت الشاب المتشرد، واسمه محمد، أنظار المتابعين في المغرب ومختلف الدول العربية، بطريقة قراءته القرآن وإلقائه الأدعية، المتميزة بالشجن والإتقان.

وقال أحد الناشطين الذين التقوا الشاب محمد، المختل عقليًا بحسب وصف بعض من يعرفونه، خلال حديثه معه، إنه يعرف أنه من أغادير مستفسرًا عن سبب وكيفية وجوده في مراكش.

وكان محمد يكتفي بالصمت أمام محاولات الآخرين الحديث معه أو التعرف عليه وتصويره، قبل أن يبدأ بقراءة آيات من القرآن الكريم بصوت شجي يملؤه الحزن.

وكان كثير من الشباب حين يلتقون محمد يطلبون منه قراءة القرآن، في حين عرض آخرون عليه أن يستضيفوه لديهم، مناشدين الجمعيات الخيرية بالتواصل معه لحل مشكلته.