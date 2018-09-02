جثمان الإعلامي الأردني سعد السيلاوي يصل إلى عمان

وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الأحد، جثمان الإعلامي الأردني سعد السيلاوي،الذي انتقل الى رحمة الله تعالى في العاصمة اللبنانية بيروت أمس السبت .

وكان في استقبال الجثمان وفق وكالة الانباء الاردنية ” بترا” عدد من المسؤولين الإعلاميين، ومن ذوي الفقيد وأبناء الأسرة الصحافية.

وكان الفقيد السيلاوي توفي إثر توقف مفاجئ للرئتين بحسب التقارير الطبية، أثناء تواجده في بيروت في زيارة خاصة.

ونعي السيلاوي على نطاق واتسع من قبل زملائه في قناة العربية.

وكتب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن الراحل: “فقد الإعلام العربي والأردني اليوم أحد أبرز أبنائه البررة الأستاذ سعد السيلاوي. مناقب الأستاذ سعد كبيرة وكثيرة جدًا في مجال الإعلام. لقد كان سعد عصاميًا عنيدًا في قول الحق والصدق مع نفسه ومجتمعه، وحظي باحترام وتقدير الجميع. رحم الله سعد وأسكنه فسيح جنانه.”