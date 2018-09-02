“زواج المتعة” يتسبب باعتداء إيرانيين على زوار عراقيين لمرقد شيعي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”، قيام إيرانيين بالاعتداء على سياح عرب أغلبهم من العراقيين في مرقد علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة.

وأفادت تقارير صحفية، بأن الاعتداء جاء بعد أنباء عن قيام العراقيين بزيارة مدينة “مشهد” لأجل ممارسة الجنس في ما يعرف بالزواج المنقطع “المتعة” في إيران.

ويوثق مقطع الفيديو، عراكًا بالأيدي حدث بين الزوار العراقيين والإيرانيين في إحدى باحات مرقد علي بن موسى الرضا مساء أمس السبت، على خلفية تقارير تحريضية ضد السياح العراقيين بذريعة استغلال الفتيات الإيرانيات في الفنادق لممارسة الجنس.

وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، كشف تقرير نشرته وكالة أنباء “خبر أون لاين” التي يمولها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن السياح العرب والعراقيين خصوصًا في مدينة “مشهد”، يأتون من أجل الجنس.

وأشارت الوكالة نقلاً عن مسؤول في مدينة “مشهد” الواقعة شمال شرق البلاد، أن هناك “6000 بيت دعارة في مدينة مشهد الإيرانية غارقة في تجارة الجنس وزواج المتعة”.

وفي سياق متصل، رفضت وزارة الداخلية الإيرانية صحة هذه التقارير، متعهدة بمحاسبة وسائل الإعلام المحلية التي وصفتها بأنها “محرضة على السياح”.

فيما قال ممثل خامنئي بمدينة مشهد أحمد علم الهدى، إن “الهدف من إثارة هذه الخلافات ضد السياح العراقيين يقف خلفه جهة إعلامية إيرانية مرتبطة بالمخابرات البريطانية”، منوهًا إلى أن أول تقرير نشر عن الجنس بمدينة مشهد قامت به صحيفة “الغارديان” قبل عدة أشهر.