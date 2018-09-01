جنوب إفريقيا.. محكمة تأمر الحكومة بالاعتراف بعقود الزواج الإسلامية‎

وجهت محكمة في جنوب إفريقيا، الجمعة، أمرًا إلى الحكومة بضرورة الاعتراف بعقود الزواج المبرمة على أساس الشريعة الإسلامية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محكمة غرب “كيب تاون” العليا أصدرت الحكم بناء على دعوى مرفوعة من “مركز المرأة القانوني”.

ويهدف المركز إلى ضمان حقوق المرأة المسلمة وأبنائها عند الطلاق.

وأمر القاضي سيراجي ديساي، الحكومة، بإدخال تشريع في هذا الصدد خلال الأشهر الأربعة والعشرين القادمة. ورحب مجلس القضاء الإسلامي بقرار المحكمة.

ووصف المجلس القرار في بيان له بأنه “حدث مهم للغاية” للأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا، مضيفًا “تم تكليف رئيس البلاد سيريل رامافوزا الآن بتطبيق تشريع في هذا الشأن”.

وأوضح: “نود أن نُذّكر الرئيس بأنه يستطيع أن يترك بصمته في التاريخ من خلال الاعتراف بزيجات المجتمع الإسلامي وهو أمر طال انتظاره”.

ويشكل المسلمون نسبة تصل إلى 1.5% فقط من مجموع سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة.