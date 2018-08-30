الأول منشق عن “الحوثي” والثاني ناطقها الرسمي.. أول مواجهة تلفزيونية بين علي ومحمد البخيتي (صور)

تواجه شقيقان يمنيان؛ الأول منشق عن ميليشيات “الحوثي” ويُدعى علي البخيتي، والثاني عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسمها ويُدعى محمد البخيتي، على شاشة قناة تلفزيونية محلية، وهي المرة الأولى التي يجمع برنامج تلفزيوني بين الشقيقين.

وأعلن القيادي المنشق عن “الحوثي” علي البخيتي، اليوم الخميس، عن برنامج تلفزيوني يجمعه مع شقيقه عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي لميليشيات الحوثي محمد البخيتي، وسيبث مساء غدٍ الجمعة.

وقال القيادي المنشق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “لأول مرة يجمعني برنامج حواري مع شقيقي محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين على قناة الحرة، مع سُكينة المشيخص في برنامج (حديث الخليج)”.

وتابع علي البخيتي قائلًا: “سيبث يوم غدٍ الجمعة 31 من شهر آب/أغسطس الجاري، الساعة الـ11 مساءً بتوقيت صنعاء، الـ8 مساءً بتوقيت غرينتش، ويعاد الساعة الـ5:10 فجر السبت بتوقيت صنعاء”.

وسخر البخيتي المنشق من شقيقه غير الموالي لجماعة الحوثي، حيثُ قال: “أثناء البرنامج حصل خلل في الصوت وقال محمد إنه لا يسمعني؛ فقلت للمذيعة سأردد الشعار أو الصرخة الحوثية (الله أكبر/الموت/ الموت) وحتمًا سيسمعني”.

وأشار إلى أن “الحلقة كانت قوية، وسال الدم للركب، وكل واحد طيب نفسه، ولن أقول لكم أيش (ماذا) وقع، متابعة ممتعة يوم غد”، وقال مستخفًا بقدرات شقيقه الحوارية: “طبعًا ما سخيت عليه (رحمته)، ستشاهدون أضعف أداء قدمته أمام محاور آخر”.

ومرارًا، دعا البخيتي المنشق شقيقه الآخر للمناظرة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلا أن الأخير لم يرد بالقبول أو الرفض حتى لحظة هذا البرنامج.