صورهن وهنّ عاريات.. شاهد عقوبة حاخام ارتكب هذا الفعل المشين

المصدر: ا ف ب

عوقب حاخام يهودي صور نساء كثیرات من دون علمھن في كنیس في واشنطن وھن یغتسلن قبل الصلاة، بدفع تعویض قدره 25.14 ملیون دولار في إطار اتفاق وقعته الضحايا مع أربع منظمات یھودیة.

ویشمل الاتفاق أكثر من 150 امرأة أثبت التحقیق أن برنار فروندل صورھن وھن عاریات في الغرفة التي أخفى فیھا الحاخام المتشدد كامیرا، وفق ما ذكرت المحامیة ألكسندرا ھاروین.

وحكم على الحاخام العام 2015 بالسجن ست سنوات ونصف السنة على ھذه الوقائع، واستمر تلصصه سنوات طویلة قبل أن یكشف أمره.

وكان الحاخام نصب الكامیرا في الكنیس الواقع في حي جورج تاون الراقي قرب “المیكفاه”، وھو حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطھارة في الدیانة الیھودیة.

وأثارت القضیة صدمة في صفوف الیھود في واشنطن لأن الحاخام فروندل كان شخصیة محترمة جدًا حتى انكشاف الفضیحة، وكان یدرس في عدة جامعات بالمدینة.

وقالت ھاروین التي تمثل الضحایا “ینص الاتفاق على عملیة تعویض سریعة ومناسبة للنساء ضحایا فروندل مع ضمان السریة وتجنیبھن إجراءات ضاغطة جدًا”.

وكانت الدعوى الجماعیة التي رفعتھا تطالب بتعویض قدره مئة ملیون دولار، وستقوم شركات تأمین بدفع جزء كبیر من ھذا التعویض.

ونقلت صحیفة “واشنطن بوست” عن محامي الحاخام فروندل قوله، إن ھذا الأخیر لن یخرج من السجن قبل العام 2020.